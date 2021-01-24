BAE kabinesinden İsrail'de büyükelçilik açılmasına onay - Son Dakika

BAE kabinesinden İsrail'de büyükelçilik açılmasına onay
24.01.2021 18:07
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kabinesi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de BAE Büyükelçiliği açılmasını onayladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kabinesi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de BAE Büyükelçiliği açılmasını onayladı.
İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir adım daha geldi. BAE kabinesi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de büyükelçilik açılmasını onayladı.
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" imzalanmıştı. BAE kabinesi de normalleşme anlaşmasını 19 Eylül'de onaylamıştı.
-İHA-
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