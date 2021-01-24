BAE kabinesinden İsrail'de büyükelçilik açılmasına onay - Son Dakika

BAE kabinesinden İsrail'de büyükelçilik açılmasına onay

24.01.2021 18:07
BAE kabinesinden İsrail'de büyükelçilik açılmasına onay, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kabinesi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de BAE Büyükelçiliği açılmasını onayladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kabinesi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de BAE Büyükelçiliği açılmasını onayladı.

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir adım daha geldi. BAE kabinesi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de büyükelçilik açılmasını onayladı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" imzalanmıştı. BAE kabinesi de normalleşme anlaşmasını 19 Eylül'de onaylamıştı.

-İHA-

Tel Aviv, İsrail, Eylül, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAE kabinesinden İsrail'de büyükelçilik açılmasına onay - Son Dakika


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