Bae, Katar'a Yönelik Mal Sevkiyatı Yasağını Hafifletti
1 saat önce
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'a yönelik mal sevkiyatı yasağını hafiflettiğini açıkladı.
ABU Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), Katar
'a yönelik mal sevkiyatı yasağını hafiflettiğini açıkladı. Abu Dabi
'deki Limanlar İdaresinden yayınlanan genelgeye göre, Katar ile BAE arasında mal sevkiyatlarını yasaklayan önceki genelgeler iptal edildi.
Katar bayrağı taşıyan yabancı kargo şirketlerinin gemileri ile Katarlılara ait gemilere uygulanan yasağın ise devam ettiği belirtildi. Suudi Arabistan
, Mısır
, Bahreyn
ve BAE 5 Haziran
2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Yaşanan süreçte söz konusu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:24 Kaynak: AA
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