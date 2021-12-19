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BAE, Katar Milli Günü'nü kutlamasının olumlu mesajlar taşıdığını açıkladı - Son Dakika

BAE, Katar Milli Günü'nü kutlamasının olumlu mesajlar taşıdığını açıkladı

19.12.2021 14:20
BAE, Katar Milli Günü'nü kutlamasının olumlu mesajlar taşıdığını açıkladı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, ülkesinin Katar Milli Günü'nü kutlamasının Körfez ülkeleri arasındaki kardeşlik geleneklerinin ötesinde olumlu mesajlar taşıdığını bildirdi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, ülkesinin Katar Milli Günü'nü kutlamasının Körfez ülkeleri arasındaki kardeşlik geleneklerinin ötesinde olumlu mesajlar taşıdığını bildirdi.

Gargaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BAE'nin Katar Milli Günü'nü kutlaması, anlaşmazlığın sayfasının çevrildiğini, el- Ula Anlaşması'nın sağlamlığını teyit ediyor ve Arap Körfezi ülkeleri arasındaki kardeşlik geleneklerini aşan olumlu mesajlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Gargaş, ülkesinin gelecek yıllardaki tehditlerle mücadele perspektifinin, farklılıkları azaltmak, ortak temeller üzerinde dayanışma ve iş birliğini desteklemeye dayandığını belirtti.

Burc Halife ve BAE'nin bazı sembol binalarına cuma akşamı Katar bayrağının renkleri yansıtılmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Halife, Milli, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, Katar Milli Günü'nü kutlamasının olumlu mesajlar taşıdığını açıkladı - Son Dakika


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