BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak - Son Dakika

BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak

23.03.2021 17:25
BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iki yatırım şirketi, mesajlaşma uygulaması Telegram'a 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iki yatırım şirketi, mesajlaşma uygulaması Telegram'a 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

BAE'nin İngilizce yayın yapan The National gazetesinin haberine göre, Mubadala Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Catalyst Partners, Dubai merkezli Telegram'a yatırım yapma kararı aldı.

Haberde, BAE'li iki şirketin, Telegram'a yetmiş beşer milyon dolardan toplam 150 milyon dolar sermaye aktaracağı belirtildi.

Pavel ve Nikolai Durov isimli iki kardeş tarafından 2013'te Rusya'da kurulan Telegram'ın ana şirket binası daha sonra Dubai'ye taşındı. Söz konusu şirket halihazırda BAE merkezli olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'li 2 şirket, Telegram'a 150 milyon dolar yatırımda bulunacak - Son Dakika


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