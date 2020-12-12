BAE'li Al Nahyan'ın İsrail'de ortak olduğu Futbol kulübü taraftarları satışa karşı - Son Dakika

BAE'li Al Nahyan'ın İsrail'de ortak olduğu Futbol kulübü taraftarları satışa karşı

12.12.2020 07:11
BAE'li Al Nahyan'ın İsrail'de ortak olduğu Futbol kulübü taraftarları satışa karşı, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlunun İsrail'deki "Beitar Jerusalem" futbol takımının hisselerinin yüzde 50'sini satın alması, takımın taraftarları arasında kavgaya yol açtı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlunun İsrail'deki "Beitar Jerusalem" futbol takımının hisselerinin yüzde 50'sini satın alması, takımın taraftarları arasında kavgaya yol açtı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre satışı destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında kavga yaşandı.

Taraftarlar arasında çıkan arbedenin ardından İsrail polisi, takımın Al Nahyan tarafından satın alınmasına karşı çıkan grubun kulübün Kudüs'teki stadı yakınında protesto düzenlemesinin ardından 5 taraftarı gözaltına aldı.

Kudüs'ün en büyük futbol kulüplerinden "Beitar Jerusalem" taraftarlarının ırkçılığı, Araplara ve Müslümanlara düşmanlıkları ve saflarında Arap veya Müslüman oyuncuları görmeyi reddetmeleriyle tanınıyor.

İsrail medyasında geçen haberde, Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan, "Beitar Kudüs" kulübünün yüzde 50 hissesini satın aldığı belirtilmişti.

İsrail'in resmi Kan kanalına göre, Al Nahyan önümüzdeki 10 yıl boyunca kulübe 300 milyon şekel (yaklaşık 91,7 milyon dolar) yatırım yapmayı taahhüt etti.

BAE ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Futbol, İsrail, Halife, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'li Al Nahyan'ın İsrail'de ortak olduğu Futbol kulübü taraftarları satışa karşı - Son Dakika


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