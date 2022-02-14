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BAE'li şarkıcı Cesmi, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını Türkçe seslendirdi - Son Dakika

BAE'li şarkıcı Cesmi, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını Türkçe seslendirdi

14.02.2022 22:25
BAE'li şarkıcı Cesmi, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını Türkçe seslendirdi

ABU Arap dünyasının sevilen sesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) doğumlu sanatçı Hüseyin el-Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret münasebetiyle "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkıyı Türkçe okudu.

ABU Arap dünyasının sevilen sesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) doğumlu sanatçı Hüseyin el-Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret münasebetiyle "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkıyı Türkçe okudu.

Sanatçı Cesmi, şarkıyı seslendirdiği 4 dakikalık videoyu YouTube kanalında yayımladı. Videoda, Türkiye ve BAE'den manzaralar da yer aldı.

Cesmi, şarkıyı "BAE halkından Türk halkına hediye" mesajıyla paylaştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'li şarkıcı Cesmi, 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısını Türkçe seslendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE'li şarkıcı Cesmi, "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını Türkçe seslendirdi - Son Dakika
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