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BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı - Son Dakika

BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı

11.11.2021 18:12
BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı

ABD'nin onay vermemesine rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir grup şirket, Beşşar Esed rejimiyle başkent Şam'da güneş enerjisi santrali kurulması için iş birliği anlaşmasına imza attı.

Rejimin ajansı SANA'nın haberinde, BAE'li şirketler topluluğunun, Esed rejiminin elektrik bakanlığıyla güneş enerjisi santrali kurma konusunda iş birliği anlaşmasına vardığı belirtildi.

ŞAM KIRSALINDA KURULACAK

Haberde, anlaşma kapsamında 300 megavat kapasiteli güneş enerjisine dayalı fotovoltaik santralinin Şam kırsalında kurulacağı ifade edildi. Söz konusu anlaşmanın BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın 9 Kasım'da Şam'a yaptığı ziyaretin ardından imzalanması dikkati çekti.

Öte yandan, rejim medyasında yer alan haberlere göre, Esed rejimi bugün Dubai'ye yeni başkonsolos atadı.

NORMALLEŞEN BAE-REJİM İLİŞKİSİ

BAE ve Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler, Suriye'de iç savaşın Mart 2011'de patlak vermesiyle kesilmişti.
Bir dönem Suriye'deki muhalefete destek veren Abu Dabi yönetimi, 27 Aralık 2018'de yaklaşık 7 yıldır kapalı olan Şam Büyükelçiliğini Esed rejimi ile ilişkilerin normalleşmesi amacıyla aktif hale getirmişti. Taraflar, son dönemde başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda yakınlaştı.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed de 20 Ekim'de Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşmüştü.

ABD GÖRÜŞMEYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Şam'da Beşşar Esed ile görüşmesini kaygı verici olarak tanımladı. Price, "Daha önce de dediğimiz gibi bu yönetim, zalim bir diktatör olan Beşşar Esed'le ilişkileri normalleştirme veya onun ayakta kalmasını sağlayacak çabalara destek vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Beşşar Esed, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE'li şirketler, Esed rejimiyle Şam'da güneş enerjisi santrali kurmak için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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