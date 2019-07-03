Son Dakika Haberleri: BAE Libya'da çıkan Amerikan silahlarıyla ilişkisini reddetti
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BAE Libya'da çıkan Amerikan silahlarıyla ilişkisini reddetti

52 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'daki Halife Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetti.

BAE Libya'da çıkan Amerikan silahlarıyla ilişkisini reddetti, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'daki Halife Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetti.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin Washington yönetiminden Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istemesinin ardından BAE Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak söz konusu silahlarla ilişkilerini yalanladı.
Açıklamada, "Emirlikler, Libya'da çıkan silahların mülkiyetini kesinlikle reddetmekte ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarıyla tam bir işbirliğine bağlı olduğunu vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.
BAE, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi ve BM'nin önderliğinde siyasi çözüme katılmaları çağrısında bulundu.
- Libya'da BAE'nin parmak izleri
Libya'da BAE'nin desteklediği Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları operasyonda kritik Giryan kentini geçen hafta kaybetmişti.
Kenti ele geçiren uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Giryan kentinde Halife Hafter'e bağlı güçlere ait depolarda çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmat ele geçirmiş, Hafter güçlerince kullanılan ABD yapımı füzelerin görüntülerini paylaşmıştı.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, BAE'ye sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etmişti.
Amerikan Dışişleri Bakanlığından isminin gizli kalmasını isteyen bir sözcü de, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz. ABD menşeli savunma ekipmanları alanlardan, (silahların) son kullanım yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:58 Kaynak: AA
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