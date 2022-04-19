BAE, Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı? - Son Dakika
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BAE, Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı?

19.04.2022 19:58
BAE, Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı?

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı?.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı?.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Rim el-Haşimi, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Amir Hayek'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki olaylarla ilgili ülkesinin protestosunu iletti.

Kudüs ile Mescid-i Aksa'da sivillere, kutsal mekanlara yönelik saldırı ve ihlaller gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Haşimi, ülkesinin söz konusu saldırı ve ihlalleri şiddetle kınadığını kaydetti.

Haşimi, İsrail yönetiminin Filistinlilerin ibadet etme hakkına saygı duyması ve Mescid-i Aksa'nın saygınlığına yönelik ihlallerini derhal durdurması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğine saygı duyulması gerektiğini belirten Haşimi, "Adil, kapsamlı bir barışa ulaşılması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik müzakerelere geri dönülmesine olanak tanıyacak bir ortamın oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BAE, 2020'de Tel Aviv yönetimiyle varılan ilişkileri normalleştirme anlaşması sonrası ilk kez İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 622 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, Mescid-i Aksa baskınları nedeniyle İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı? - Son Dakika


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