BAE'nin Etihad Havayollarından İbranice adımı, İsrail tarafından takdir topladı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Havayolları'nın şirketi kendi web sitesine İbranice bir versiyon yükledi. İsrail'den Etihad'a tebrik mesajı geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Havayolları, şirketin hizmetlerini sunarken benimsediği diğer uluslararası dillere İbranice ekledi. Şirketin web sitesinde yeni bir İbranice versiyonunu başlatıldı.

Olay ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Arapça İsrail adlı sosyal medya sayfası, Etihad'ın yeni bir İbranice ile olan sitenin linki ve ekran görüntüsü paylaştı.

Arapça İsrail sayfası aynı paylaşımda Etihad Havayolları'na tebrik ederek "BAE Etihad Havayolu, İsrail'in ve BAE'nin halkı arasında bağlantıları güçlendirmek için İbranice bir web sitesi başlatıyor. Etihad'ın aldığı adımla iyi ve takip edilecek bir model oldu. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik Abraham Anlaşmaları 15 Eylül tarihinde ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'da imzalanmıştı. İsrail parlamentosunda yapılan oylama ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması oy çokluğuyla onaylanmıştı.

-İHA-