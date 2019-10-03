Son Dakika Haberleri: BAE'nin ilk astronotu dünyaya döndü
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BAE'nin ilk astronotu dünyaya döndü

36 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazzaa Al Mansouri ve ona eşlik eden Rus kozmonot Alexey Ovchinin ve NASA astronotu Nick Hague, altı saatlik bir yolculuktan sonra dünyaya ulaştı.

BAE'nin ilk astronotu dünyaya döndü, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazzaa Al Mansouri ve ona eşlik eden Rus kozmonot Alexey Ovchinin ve NASA astronotu Nick Hague, altı saatlik bir yolculuktan sonra dünyaya ulaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevlerini tamamlayan astronotlar Soyuz MS-12 iniş kapsülü ile Kazakistan bozkırına iniş yaptı. Al Mansouri, Soyuz MS-15 insanlı uzay aracı ile 25 Eylül'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı. Uzayda bir hafta kalan Al Mansouri, bir dizi deney gerçekleştirdikten sonra dünyaya döndü. Üç astronot kapsülden çıkarılarak ön kontrollerin ardından dinlenmeleri için götürüldü. Kapsülden çıkarılan BAE'nin ilk astronotu 35 yaşındaki Mansoori, ülkesinin bayrağına sarılıp gülümseyerek uzaklaştı.

(İHA)

Birleşik Arap Emirlikleri, NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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