Son Dakika Haberleri: Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor
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Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor

29 dakika önce

Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-15 adlı uzay mekiği ve 3 kişilik mürettebatı uzaya fırlatıldı.

Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor, System.String[]
Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-15 adlı uzay mekiği ve 3 kişilik mürettebatı uzaya fırlatıldı.

ABD'li astronot Jessica Meir, Rus kozmonot Oleg Skripochka ve Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Hazzaa Ali Almansoori başarılı bir şekilde yolculuklarına devam ediyorlar. Uzaya ilk defa bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşının gittiğini belirten NASA, ekibin yüzden fazla biyolojik ve bilimsel deney yapacaklarını belirtti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fırlatılma anı ve detaylar


Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:51 Kaynak: DHA
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