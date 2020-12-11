BAE'nin İsrail'in aşırı sağcı futbol takımının yüzde 50'sini satın almasının yankıları sürüyor - Son Dakika

BAE'nin İsrail'in aşırı sağcı futbol takımının yüzde 50'sini satın almasının yankıları sürüyor

11.12.2020 15:53
BAE'nin İsrail'in aşırı sağcı futbol takımının yüzde 50'sini satın almasının yankıları sürüyor, System.String[]

Arap dünyası ve İsrail'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlu Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan'ın, İsrail'in Arap karşıtı ve aşırı sağcılığıyla bilinen "Beitar Jerusalem" futbol takımının yüzde 50 hissesini satın almasının yankıları devam ediyor.

Arap dünyası ve İsrail'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın oğlu Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan'ın, İsrail'in Arap karşıtı ve aşırı sağcılığıyla bilinen "Beitar Jerusalem" futbol takımının yüzde 50 hissesini satın almasının yankıları devam ediyor.

İsrail ile BAE'nin 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende "ilişkileri normalleştirme" anlaşmasını imzalamasının ardından iki ülke arasında futbolda da bir ortaklık meydana geldi.

Beitar Jerusalem kulübünün internet sitesinden 7 Aralık'ta yapılan açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife Al Nahyan'ın, İsrail'in Premier liginde yer alan futbol takımının yüzde 50 hissesini satın aldığı ve 10 yıl içinde takıma 92 milyon dolarlık yatırım yapacağı vaadini içeren "tarihi" bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Hamad bin Halife'nin oğlu Muhammed'in de yer alacağı için yeni bir yönetim kurulu oluşturulacağı ve Muhammed'in kulüp ile ilgili her konuda babasını temsil edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Al Nahyan'ın, "Dünyanın en kutsal şehirlerinden birinde bir takıma kısmen sahip olmaktan ve kulüpte meydana gelecek değişikliklere katılmaktan mutluyum. Barışın muazzam meyvelerini gözlerimizin önünde görebiliriz." ifadelerine yer verildi.

Al Nahyan, şimdiye kadar Beitar Jerusalem'in açıklamalarını doğrulayan ya da reddeden bir beyanda bulunmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, 8 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir BAE vatandaşı, İsrail'in en ünlü futbol kulüplerinden birini satın aldı. Bu, koşulların ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Maariv gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Beitar Jerusalem taraftarları, 8 Aralık'ta kulübün stadyumunun dış duvarına Hazreti Muhammed'i ve Arapları aşağılayıcı ifadeleri içeren yazılar yazdı.

Araplara ve Müslümanlara düşmanlığıyla biliniyor

Beitar Jerusalem, Filistin'in İngiliz mandası yönetimi altında olduğu dönemde Filistin'deki Araplara karşı birçok katliam yapan siyonist örgütün üyelerinden David Horn tarafından 1936'da kuruldu.

Kulübün Kudüs'ün eski Belediye Başkanı Teddy Kolek'in adını taşıyan Teddy Stadyumu, siyonist çeteler tarafından halkı 1948'de tehcir ettirilen El-Maliha köyünün kalıntıları üzerine inşa edildi.

Kadrosunda Müslüman Arap futbolculara yer yok

İsrail Premier liginde oynayan Beitar Jerusalem, 1970'lerden bu yana ülkenin en önemli futbol takımlarından biri haline geldi.

The Times of Israel sitesinin haberine göre, Araplara ve Müslümanlara düşmanlığıyla bilinen Beitar Jerusalem, İsrail liginde hiçbir Müslüman Arap oyuncunun oynamadığı tek kulüp unvanına sahip.

Marşları ve sloganlarında ırkçı ifadeler dikkati çekiyor

Takımın taraftarlarının çoğu Araplara karşı nefret ve ırkçılıklarıyla bilinen La Familia isimli bir birliğin üyesi ve bu durum kulübün YouTube kanalında bulunan şarkı ve marşlarda açıkça görülmekte.

İsrail merkezli Walla internet sitesinde daha önce yayımlanan bir videoda, La Familia'nın, Beitar Jerusalem taraftarı çocuklara, Araplar ve Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin ifadeler içeren ırkçı şarkı ve sloganları öğrettiği görülmüştü.

Sloganlar arasında, "Araplara ölüm", (Hapoel Tel Aviv'in Arap oyuncusu) Selim Tame'den nefret ediyorum" ve "Arapların tamamından nefret ediyorum" ifadeleri yer alıyor

La Familia'nın 19 üyesine 2016'da rakip takımların taraftarlarını öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltilmişti.

Nijeryalı futbolcudan ismini değiştirmesini istediler

Beitar Jerusalem taraftarları her zaman, Hazreti Muhammed'e hakaret ve müstehcen sözler içeren sloganlar atarak, rakip takımlarda oynayan Arap oyunculara hakaret ediyorlar.

Beitar Jerusalem'in ırkçı taraftarları, Haziran 2019'da takımın Nijeryalı Hristiyan futbolcu Muhammed Ali ile transfer sözleşmesinden vazgeçmesini talep etmişti. Taraftarlar, Muhammed Ali'nin takımda oynamasını kabul etmek için ismini değiştirmesini şart koşmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu takımın taraftarlarının video paylaşım sitesi YouTube üzerinden İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir şarkı videosu paylaştığını duyurmuştu.

Avde, açıklamasında YouTube'un sahibi Google şirketine çağrı yaparak, Beitar Jerusalem'in taraftarlarının paylaştığı şarkının yayından kaldırılmasını istemişti.

Halife, Futbol, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'nin İsrail'in aşırı sağcı futbol takımının yüzde 50'sini satın almasının yankıları sürüyor - Son Dakika


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