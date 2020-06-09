BAE'nin Libya'da darbecilere desteği görüntülendi - Son Dakika

Libya ordusu cumartesi günü, Sirte , Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları Harekatı'nı" başlattığını duyurmuştu.

Orduya bağlı site, o dönem ele geçirilen BAE vatandaşı Pilot Amir el-Cukm'un itiraflarını Aralık 2019'da yayınlamıştı. Kayıtlarda, Trablus'ta sivil yerleşimleri hedef alan Hafter'e ait SİHA'ların BAE subaylarınca yönetildiği ifade edilmişti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan görüntüde, başkent Trablus 'ta sivilleri bombalayan silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve hava savunma sistemlerinin başında BAE'ye ait askeri unsurların olduğu açıkça görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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