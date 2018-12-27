Son Dakika Haberleri: Bae'nin Şam'daki Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Bae'nin Şam'daki Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

1 saat önce

- BAE'nin Şam'daki büyükelçiliği yeniden açıldıABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki büyükelçiliği yeniden açıldı.

- BAE'nin Şam'daki büyükelçiliği yeniden açıldı

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'deki büyükelçiliği yeniden açıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Şam'daki büyükelçilikte çalışmaların 7 yıl sonra yeniden başlatıldığını duyurdu. BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu adımın Suriye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği vurgulandı. Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için gayret gösterildiği kaydedilen açıklamada, BAE maslahatgüzarının bugün büyükelçilikteki görevleri üstlendiği aktarıldı. BEA Şam Maslahatgüzarı açıklamasında, "Büyükelçiliğimizin açılışı Suriye'deki diğer büyükelçiliklerin geri dönüşleri noktasında da ilk adım olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:52 Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye, Şam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti 17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin

Suudi Arabistan'da Deprem! Kritik Bakanlıklar El Değiştirdi Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:46:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bae'nin Şam'daki Büyükelçiliği Yeniden Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]