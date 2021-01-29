BAE'nin Şarika Emiri'nin eşi, eğitim alanında İsrail'le normalleşmeyi eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

BAE'nin Şarika Emiri'nin eşi, eğitim alanında İsrail'le normalleşmeyi eleştirdi Açıklaması

29.01.2021 13:15
BAE'nin Şarika Emiri'nin eşi, eğitim alanında İsrail'le normalleşmeyi eleştirdi Açıklaması, System.String[]

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Şarika Emiri Sultan bin Muhammed el-Kasımi'nin eşi Cevahir binti Muhammed el-Kasımi, ülkesinin eğitim alanında İsrail'le normalleşerek iş birliği yapmasına tepki gösterdi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Şarika Emiri Sultan bin Muhammed el-Kasımi'nin eşi Cevahir binti Muhammed el-Kasımi, ülkesinin eğitim alanında İsrail'le normalleşerek iş birliği yapmasına tepki gösterdi.

Cevahir Kasımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve BAE Eğitim Bakanları arasında iş birliği, öğrenci değişimi ve ortak akademik çalışmalar gibi konuları görüşmek için düzenlenen sanal toplantıyı değerlendirdi.

İsrail'e işaret ederek, "Metodolojileri, Arapları öldürmek ve topraklarını gasbetmek." ifadesini kullanan Kasımi, ayrıca, "Allah nefislerinize karşı size yardım etsin." paylaşımında bulundu.

Cevahir Kasımi, daha sonra da sayfasında, Endülüs tarihi tur rehberi olan "Ahmed" isimli bir Twitter kullanıcısının paylaşımına yer verdi.

Paylaşımında İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant'ın geçmişiyle ilgili bilgi veren Ahmed, "Gallant'ın İsrail tarihindeki en kanlı generallerden biri olduğunu" belirtti.

Ahmed, "İsrailli Bakan'ın, 1979'da Beyrut'ta Hassan Salame'nin öldürülmesiyle sonuçlanan operasyona katıldığını, onlarca savunmasız Filistinlinin öldüğü Cenin kampına düzenlenen saldırının komutanı olduğunu ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü'ne (UNIFIL) sığınan sivilleri bombaladığı Kana katliamına katıldığını" aktardı.

Cevahir Kasımi'nin paylaşımları, sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Çoğunluk, ulusal duruşu ve görüşünü ifade etmedeki cesareti nedeniyle Kasımi'yi tebrik ederken, bir grup da BAE'nin ülkenin menfaati için çalıştığını savunarak Kasımi'yi eleştirdi.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Twitter, İsrail, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'nin Şarika Emiri'nin eşi, eğitim alanında İsrail'le normalleşmeyi eleştirdi Açıklaması - Son Dakika


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