BAE'nin "Venezuela'ya yardım eden şirketler için merkez konumuna geldiği" iddiası - Son Dakika

BAE'nin "Venezuela'ya yardım eden şirketler için merkez konumuna geldiği" iddiası

29.12.2020 17:33
BAE'nin

ABD'nin yaptırımlarına rağmen "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Venezuela'ya yardım eden şirketler için merkez ülke konumuna geldiği" iddia edildi.

ABD'nin yaptırımlarına rağmen " Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Venezuela'ya yardım eden şirketler için merkez ülke konumuna geldiği" iddia edildi.

Reuters'ın özel haberinde, ABD'nin haziranda nakliye firmaları tarafından yönetilen yarım düzine kadar petrol tankerine yaptırım uyguladığı öne sürülerek, bunun ABD'nin Venezuela'nın petrol ticaretini bitirmek için önemli girişimlerinden biri olduğu savunuldu.

Birkaç hafta içinde merkezi BAE'de bulunan az bilinen bir şirketin, Venezuela petrolünü taşıyan tankerlerin yönetimini devraldığı ve gemilere de yeni isimler verildiği iddia edilen haberde, bu tankerlerin Venezuela petrolünü taşımaya devam ettiği ileri sürüldü.

"Muhit Maritime" isimli şirketin, bu yılın ikinci yarısında Venezuela petrolü ve yakıt sevkiyatını yapan BAE merkezli 3 kuruluştan biri olduğu kaydedildi.

"3 şirket milyonlarca varil petrol taşıdı"

Haberde, belgelere ve kamuya açık nakliye veri tabanına göre şirketlerce yönetilen tankerlerin, hazirandan bu yana Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA tarafından üretilen milyonlarca varil petrolü taşıdığı öne sürüldü.

"Muhit Maritime", "Issa Shipping" ve "Asia Charm" isimli şirketlerin adreslerine gönderilen mektuplara veya kayıtlı elektronik postalara yanıt verilmediği savunuldu.

Şimdiye kadar bilinmeyen bu şirketlerin, bu yıl Venezuela ham petrolünün alıcıları olarak ortaya çıktığı iddia edilen haberde, bu alıcıların çoğunun merkezi Moskova'da bulunan bir ticaret firmasınca kayıt altına alındığı da ileri sürüldü.

3 BAE kuruluşunun yaptığı petrol ve akaryakıt sevkiyatının, Venezuela'nın bu yılın başından 18 Aralık'a kadar olan dönemdeki petrol ihracatının yüzde 3,9'una karşılık geldiği belirtilen haberde, sevkiyatı yapılan petrol ve yakıtın 208,5 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, yaptırımlardan kaçmak için sarf edilen bu tür çabaların yakından takip edildiğini, paravan şirketlerin arkasındakilerin kendilerini yaptırımlardan korunmuş olarak görmelerinin çok da akıllıca olmadığını vurguladı.

BAE hükümeti soruşturma başlattı

BAE hükümeti yaptığı açıklamada, Muhit Maritime, Issa Shipping ve Asia Charm hakkında "kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını" bildirdi.

Açıklamada, "BAE, küresel finans sisteminin bütünlüğünün korunmasındaki rolünü son derece ciddiye almaktadır. Bu da ekonomik ve ticari yaptırımları aktif olarak yönetmek ve uygulamak anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin yaptırımları

ABD ve diğer birçok Batı ülkesi tarafından "hileli" olarak nitelendirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2018'de yeniden seçilmesinin ardından ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını önemli ölçüde genişletti.

Washington yönetimi, Ocak 2019'da Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'ya yönelik ticari yaptırımları uygulamaya koydu.

ABD, 2020'nin başlarında PDVSA için kilit aracılar haline gelen Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in iki birimini kara listeye aldı.

Ardından Washington haziranda Venezuela petrolünü taşımakla suçladığı gemilere ve sahiplerine yaptırım uyguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'nin 'Venezuela'ya yardım eden şirketler için merkez konumuna geldiği' iddiası - Son Dakika


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