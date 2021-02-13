BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış - Son Dakika

BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış

13.02.2021 04:47
BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan ve BAE'ye verdiği desteği kesmesi için uğraşan Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna'yı bağırdığı ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan ve BAE'ye verdiği desteği kesmesi için uğraşan Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna'yı bağırdığı ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi California vekili Khanna, "Intercept" adlı haber-analiz sitesinde yayınlanan bir programda, Uteybe ile yaşadıkları gerilimi anlattı.

Khanna, tarihini tam olarak hatırlamadığını söylediği bir gün Uteybe'nin kendisini ziyarete geldiğini ve Yemen'deki savaşı konuştuklarını belirtti.

Demokrat vekil, Yemen konusundaki çabalarından dolayı elçinin kendisine kızgın olduğuna atıf yaparak, "Daha önce hiçbir ülkenin büyükelçisi ofisime gelip bana resmen bağırmamıştı, ancak BAE elçisiyle yaşadığım buydu. O zaman onun kendisini ne kadar kibirli, haklı ve bu şekilde davranabilecek kadar güçlü gördüğünü düşündüm." yorumunu yaptı.

Uteybe ile daha sonra bir veya iki kez daha bir araya geldiğini kaydeden Khanna, sonraki görüşmelerinin daha sakin geçtiğini ifade etti.

Öte yandan Washington'da BAE'yi temsil eden "Harbour Group" adlı halkla ilişkiler firmasının direktörü Richard Mintz, büyükelçinin "Khanna'ya sesini yükseltmediğini" söylediğini bildirdi.

Khanna ayrıca, Joe Biden yönetiminin Yemen'deki savaşa askeri olarak dahlinin sona erdirme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ancak oradaki savaşı sona erdirmek için adım atmak da ahlaki sorumluluğumuzdur, sadece elimizi çekmek değil. Biden ülkenin yeniden imarı için bir fon çağrısı yapmalı, ABD'yi de buna katmalı ve Suudi Arabistan ile BAE'den de tazminat talep etmelidir." dedi.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan ve BAE'nin de ön safta yer aldığı uluslararası koalisyona askeri destek vermişti.

ABD Başkanı Biden, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada ülkesinin Yemen'deki savaşta (Suudi Arabistan'a) sağladığı askeri desteği sona erdirdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE'nin Washington Büyükelçisi, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırmış - Son Dakika


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