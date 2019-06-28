Son Dakika Haberleri: BAE'nin Yemen'deki güçlerini azalttığı iddia edildi
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BAE'nin Yemen'deki güçlerini azalttığı iddia edildi

47 dakika önce

Körfez'de İran ile ABD arasındaki gerginliğin artması üzerine, BAE'nin Yemen'deki güçlerini azaltma yoluna gittiği iddia edildi.

BAE'nin Yemen'deki güçlerini azalttığı iddia edildi, System.String[]
Körfez'de İran ile ABD arasındaki gerginliğin artması üzerine, BAE'nin Yemen'deki güçlerini azaltma yoluna gittiği iddia edildi.

ABD'nin uçak gemisini göndermesi, ABD'ye ait bir askeri gözlem uçağının İran tarafından düşürülmesi ve petrol tankerlerine yönelik saldırılar üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki güçlerini tedbir amaçlı geri çekmeye başladığı iddia edildi. Batılı bir kaynak, BAE'nin geçen 3 hafta içinde Yemen'in Aden Körfezi'nin güneyinde ve batısındaki bazı askeri güçlerini geri çektiğini iddia etti.

BAE ize Yemen'de bazı askeri hareketlerin olduğunu ancak bunların asker geri çekme olmadığını bildirdi. BAE'li yetkili, Abu Dabi'nin Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna taahhüdü olduğunu ve Yemen'de bir güç boşluğuna yer verilmeyeceğini, güçlerdeki yer değişiminin daha çok Hudeyde için alınan ateşkes kararı ile ilgili olduğunu söyledi. - ABU DABİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:25 Kaynak: İHA
Körfez, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Yemen, Güncel
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