Son Dakika Haberleri: "BAE'nin Yemen'den çekilmeye niyeti yok"
Son Dakika Güncel 'BAE'nin Yemen'den çekilmeye niyeti yok'

"BAE'nin Yemen'den çekilmeye niyeti yok"

38 dakika önce

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güneydeki birliklerini güçlendirdiğini ve çekilmeye niyeti olmadığını belirtti.

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güneydeki birliklerini güçlendirdiğini ve çekilmeye niyeti olmadığını belirtti.

Cebvani sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımında, "BAE ülkenin güneyindeki birliklerini güçlendiriyor ve çekilmeye niyeti yok." ifadelerini kullandı.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Yemen'i "kan gölüne" çevirmeden ülkeden çıkmayacağını ifade eden Cebvani, BAE'nin Yemen'de kalma konusundaki ısrarının onu "işgal devletine" dönüştüreceğini kaydetti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.


Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine geçmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Cahit Turhan, Twitter, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muharrem İnce'den Trump'a sert tepki: Haddinizi bilin Akdeniz'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu! 13 göçmen öldü, 8'i çocuk 30 kayıp var Hakkari'de meydana gelen kaza sonucu 1 asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 22:42:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "BAE'nin Yemen'den çekilmeye niyeti yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]