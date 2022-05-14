BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu - Son Dakika

74 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, dün gün vefat etti. Nahyan'ın vefatının ardından devlet başkanlığına gelecek isim bugün belli oldu.

BAE YÜKSEK KONSEYİ BELİRLEDİ

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Muhammed bin Zayid'i devlet başkanı olarak belirledi. Haberde başka detaya yer verilmedi.

DÜN VEFAT ETTİĞİ DUYURULMUŞTU

BAE Başkanlık İşleri Bakanlığı, 74 yaşındaki Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın dün vefat ettiğini duyurmuştu. Bakanlık, ülkede dünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceğini, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceğini bildirmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BAE'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan'ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının vefatından sonra göreve gelmişti. Hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında devlet başkanının mezarına toprak atanlar arasında yeni seçilen Muhammed bin Zayid Al Nahyan da vardı.

İLK TEBRİKLER GELDİ

Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum, "Bugün, Yüksek Konsey, kardeşim Al Nahyan'ı devlet başkanı olarak seçti. Kendisini tebrik ederim." açıklamasında bulundu. Al Maktum, mesajında ayrıca, 61 yaşındaki Al Nahyan'a bağlılığını ifade etti.

YABANCI LİDERLERİN ZİYARETİ BEKLENİYOR

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, "BAE'deki gücün yumuşak geçişi, kurumsal çalışmanın gücünü ve gelişmiş yönetişim ve istikrar standartlarını yansıtıyor." dedi. Abu Dabi merkezli The National gazetesi, önümüzdeki günlerde yabancı diplomat ve liderlerin yeni devlet başkanını ziyaret etmelerinin beklendiğini yazdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYEYE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacağını söylemişti.