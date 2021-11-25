Üye Girişi
BAE, OPEC+ grubunun üretimi düşürme anlaşmasına bağlılığını açıkladı - Son Dakika

BAE, OPEC+ grubunun üretimi düşürme anlaşmasına bağlılığını açıkladı

25.11.2021 13:04
BAE, OPEC+ grubunun üretimi düşürme anlaşmasına bağlılığını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme anlaşmasına tam bağlılığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol üretimini düşürme anlaşmasına tam bağlılığını duyurdu.

Enerji ve Altyapı Bakanlığının ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yayımlanan açıklamasında, BAE'nin OPEC+ grubunda duyurulan iş birliği anlaşmasına tam bağlı kaldığı teyit edildi.

Açıklamada, yeni toplantı öncesinde BAE'nin yeni bir tutum sergilemediği ifade edildi.

BAE'nin, Beyaz Saray'ın petrol fiyatlarının düşürülmesi amacıyla stratejik petrol rezervinden toplam 50 milyon varillik ham petrolü piyasaya sunacağını duyurmasından 2 gün sonra bu açıklamayı yapması dikkati çekiyor.

Dünya piyasalarının gözü, 1 Aralık'ta gerçekleşecek OPEC+ toplantısında ABD'nin attığı söz konusu adıma karşı verilecek tepkide.

Dün 82,25 seviyelerinde kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 82,33 dolardan işlem gördü.

Birleşik Arap Emirlikleri, Enerji, Petrol, Opec, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE, OPEC+ grubunun üretimi düşürme anlaşmasına bağlılığını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! 11:32 Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar 11:28 Ucuz diyerek tarihi geçmiş ürünleri satıyorlar Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak
Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! 10:20 Evinin balkonunda oturan yaşlı kadına kurşun yağdırdılar! Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor

Son Dakika Haberleri
14:12 Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Al Nahyan arasındaki zirve Körfez'de geniş yankı uyandırdı
13:57 Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
13:41 Karıncalar neden öpüşür?
13:38 Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini
13:33 Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe'nin yeni adresi şaşırttı!
13:22 Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a BAE tepkisi: Hazır ola geçtin, ne oldu senin rabiana, ihvanına?
13:13 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:12 ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada         
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı olağanüstü topladı! İşte ekonominin izleneceği yeni yol haritası         
11:31
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Video oyunlarında çığır açacak! Yüz taklit teknolojisi ile yapılan yüz modellemeleri görenleri şaşırttı Video oyunlarında çığır açacak! Yüz taklit teknolojisi ile yapılan yüz modellemeleri görenleri şaşırttı         
09:30
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı Ercan Turgut son yolculuğuna uğurlandı         
07:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 14:22:23. #1.12#
SON DAKİKA: BAE, OPEC+ grubunun üretimi düşürme anlaşmasına bağlılığını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement