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Son dakika! BAE resmi ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Türkçe video yayınladı - Son Dakika

Son dakika! BAE resmi ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Türkçe video yayınladı

14.02.2022 20:28

Son dakika haber... Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe bir video yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden "BAE- Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe bir video yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulundu. Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolasıyla BAE resmi haber ajansı WAM, sosyal medya hesabı üzerinden "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe bir video yayınladı. BAE vatandaşlarının Türkçe konuşmalarına yer verilen video, WAM tarafından "BAE ve Türkiye sevgiyle ve parlak bir gelecekle birleşti" başlığıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin Dubai kentinde bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.

(İHA)

Son dakika! BAE resmi ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Türkçe video yayınladı
Son dakika! BAE resmi ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Türkçe video yayınladı

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BAE resmi ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Türkçe video yayınladı - Son Dakika


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