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BAE resmi ajansıdan "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe video??????? - Son Dakika

BAE resmi ajansıdan "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe video???????

14.02.2022 19:08

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla "BAE- Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı.

BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından "BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor" ifadesiyle paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ulaştığı saatlerde yayınlanan video, BAE'li birinin "Hoş geldiniz" ifadesiyle başlıyor.

Videoda ayrıca farklı kişilerce dile getirilen şu ifadelere yer veriliyor:

"Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, kardeşiz... Bir sevgi bağı var... Bizleri buluşturan, sevgi dolu ve parlak bir gelecek var... Birleşik Arap Emirlikleri'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE'nin dünyaca ünlü Dubai'deki gökdeleni Burc Halife'ye Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.

BAE resmi ajansıdan BAE-Türkiye kardeşliğine vurgu yapılan Türkçe video???????
BAE resmi ajansıdan BAE-Türkiye kardeşliğine vurgu yapılan Türkçe video???????
BAE resmi ajansıdan BAE-Türkiye kardeşliğine vurgu yapılan Türkçe video???????

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE resmi ajansıdan 'BAE-Türkiye kardeşliğine' vurgu yapılan Türkçe video??????? - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE resmi ajansıdan "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe video??????? - Son Dakika
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