BAE, Rus aşısı Sputnik V'nin acil kullanımını onayladı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların farklı ülkelerden onay almaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısını acil durum kullanımına izin verdi. BAE Ulusal Kriz ve Acil Durum Yönetimi Otoritesi, "küresel salgında korona virüsle verilen mücadelede büyük bir adım olarak Rusya'nın Sputnik Covid-19 aşısının acil kullanımı BAE'de onaylandı. Sputnik V korana virüs karşı etkililiğini kanıtladı ve antikor oluşturmada güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Rus Sputnik V aşısı, Çin'in Sinopharm ile Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen korona virüs (Covid-19) aşısının ardından BAE'de onaylanan 3. aşı oldu.

Öte yandan, BAE'de şu ana kadar 267 bin 258 korona virüs vakası kaydedilirken, toplam 766 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.

-İHA-