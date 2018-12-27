Son Dakika Haberleri: Bae Şam Büyükelçiliği Tekrar Açılacak

Bae Şam Büyükelçiliği Tekrar Açılacak

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şam Büyükelçiliği 7 yılın ardından Perşembe günü tekrar açılacak.

Bae Şam Büyükelçiliği Tekrar Açılacak, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şam Büyükelçiliği 7 yılın ardından Perşembe günü tekrar açılacak.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliğinin Perşembe günü tekrar açılacağını bildirdi. Bakanlık açılışa katılmak için gazetecileri davet etti.

BAE Şam Büyükelçiliği 2011'de Suriye'deki içi savaşın patlak vermesinden bu yana kapalıydı. - ŞAM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:47 Kaynak: İHA

Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Şam, Politika
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