Bae Şam Büyükelçiliği Tekrar Açılacak
1 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şam Büyükelçiliği 7 yılın ardından Perşembe günü tekrar açılacak.
Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) Şam
Büyükelçiliği 7 yılın ardından Perşembe günü tekrar açılacak. Suriye
Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliğinin Perşembe günü tekrar açılacağını bildirdi. Bakanlık açılışa katılmak için gazetecileri davet etti.
BAE Şam Büyükelçiliği 2011'de Suriye'deki içi savaşın patlak vermesinden bu yana kapalıydı. - ŞAM
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:47 Kaynak: İHA
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