Son Dakika Haberleri: Bae Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

Bae Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor

50 dakika önce

Suriye Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliği'ni bugün yeniden açacağını duyurdu.

Bae Şam Büyükelçiliğini Yeniden Açıyor, System.String[]
Suriye Haberleşme Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam Büyükelçiliği'ni bugün yeniden açacağını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri, Şam'daki büyükelçilik binasını 2011 yılından bu yana kapalı tutuyordu. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:35 Kaynak: DHA

Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Şam, Dünya
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