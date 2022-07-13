BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber: heyecan verici fırsatlar - Son Dakika
Üye Girişi

BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber: heyecan verici fırsatlar

13.07.2022 17:11

CUMHURBAŞKANLIĞI Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-BAE arasında, Yatırım Çalıştayı'na katılan Birleşik Arap Emirliği Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, "BAE yönetiminin rehberliği ile uyumlu olarak bu toplantı, hem Türkiye'nin hem de BAE'nin ekonomik büyümelerine...

CUMHURBAŞKANLIĞI Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-BAE arasında, Yatırım Çalıştayı'na katılan Birleşik Arap Emirliği Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, "BAE yönetiminin rehberliği ile uyumlu olarak bu toplantı, hem Türkiye'nin hem de BAE'nin ekonomik büyümelerine katkı sağlayacak birçok öncelikli sektörde heyecan verici yatırım fırsatlarını keşfetmeyi amaçlayan toplantılardan biridir. BAE ve Türkiye arasında onlarca yıldır yakın ve çok özel sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağ var" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirliği Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-BAE arasında, Yatırım Çalıştayı'na katıldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN TEKRAR GELDİK"

Birleşik Arap Emirliği Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, "Öncelikle BAE Yönetimi ve halkının Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ve halkına en derin saygı ve sevgilerini ileterek sözlerime başlamak isterim. Ayrıca hem dostum hem de meslektaşım Sayın Bakan Mustafa Varank'a, BAE heyetini Türkiye'ye davet ettikleri ve bu son derece önemli toplantının gerçekleşmesine vesile oldukları için teşekkürlerimi sunarım. İstanbul'a ve bu güzel ülkeye iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da güçlendirmek için tekrar gelmiş bulunmaktayız" dedi.

"BİRÇOK SEKTÖRDE HEYECAN VERİCİ FIRSATLARI KEŞFETMEYİ AMAÇLAYAN BİR TOPLANTI" Bakan Sultan Ahmed Al Jaber, "BAE yönetiminin rehberliği ile uyumlu olarak bu toplantı, hem Türkiye'nin hem de BAE'nin ekonomik büyümelerine katkı sağlayacak birçok öncelikli sektörde heyecan verici yatırım fırsatlarını keşfetmeyi amaçlayan toplantılardan biridir. BAE ve Türkiye arasında onlarca yıldır yakın ve çok özel sosyal, ekonomik, ticari ve kültürel bağ var" diye konuştu.

"TÜRKİYE ZİYARETİ İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ VE PARLAK BİR AŞAMAYA İŞARET ETTİ" Al Jaber, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın geçen Kasım ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret, ikili ilişkimizde yeni ve parlak bir aşamaya işaret etti. İki ülke, halkları ve bölge için sürdürülebilir ekonomik büyüme için net bir vizyonu paylaşıyor. Rakamlar da bunu destekliyor" dedi.


YORUMLAR
500
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Trabzon'da bayramlaşma programına katıldı Açıklaması Hamit Altıntop: Hedefimiz Türk futbolunu ileriye taşımak Hamit Altıntop: Hedefimiz Türk futbolunu ileriye taşımak
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber: heyecan verici fırsatlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:25 Başakşehir, Mesut Özil transferini "Kır Zincirlerini" şarkısıyla duyurdu! Paylaşım gündem oldu
17:24 Ünlü sunucu Zuhal Topal soluğu tatilde aldı! Siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:11 6 yaşından bu yana sosyal medyada içerik üreten Isabella'nın kazandığı para dudak uçuklattı! "Zenginlik beni yordu" açıklamasında bulundu
17:02 Antalya'da eşyalarını balkondan aşağıya atan kadın mahalleliyi canından bezdirdi! Şikayet üzerine eve baskın düzenleyen polis kadını yakaladı
16:57 ABD'de enflasyon fırladı! Avro, 20 yılın ardından 1 dolar seviyesinin altına indi
16:49 Ünlü kahin Nostradamus'un geriye tek bir kehaneti kaldı: Bir kral aniden ölecek
16:21 Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı
16:09 1896 doğumlu "dünyanın en yaşlı adamı" uzun yaşamın sırrını verdi: Aşık olmayın, baharatlı yemeklerden kaçının
16:03 Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor
15:44 Genç jokey Uğurcan Demirbaş elim bir kaza sonrası yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 17:43:07. #1.11#
SON DAKİKA: BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber: heyecan verici fırsatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement