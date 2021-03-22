BAE: Suudi Arabistan'ın Yemen'de barış için başlattığı girişim paha biçilmez bir fırsat - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için başlattığı yeni barış girişimini desteklediğini açıkladı.

Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Riyad'ın duyurduğu "Yemen'de kapsamlı ateşkesi de içeren barış girişimine" ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan'ın barış girişimini "paha biçilmez bir fırsat" olarak nitelendiren Al Nahyan, Yemen genelinde kalıcı siyasi çözüme ulaşılma yolunda ateşkesin önemli bir adım olacağını ifade etti.

Al Nahyan ayrıca, ateşkes planına ülkedeki tüm tarafların bağlı kalması için uluslararası topluma "çabaların birleştirilmesi" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Yemen'deki krize çözüm bulunması için "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını bildirmişti.