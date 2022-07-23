BAE'nin tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "BAE, bu anlaşmaya varılmasında Türkiye ve BM'nin gösterdiği seri çabaları takdir ediyor." ifadelerine yer verildi.

BAE haber ajansı WAM'dan yapılan yazılı açıklamada, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının, İstanbul'da imzalanan anlaşmayı dünyadaki tahıl krizini hafifleterek, gıda güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak olumlu bir adım olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › BAE, tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti - Son Dakika

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