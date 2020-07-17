BAE, Tahran uçuşlarına yaklaşık 5 ay sonra tekrar başladı

Öte yandan BAE merkezli hava yolu şirketi Emirates'ten yapılan yazılı açıklamada da Tahran uçuşlarına yeniden başlandığı belirtildi.

Kerimiyan, bu kapsamda Dubai 'den kalkan ilk uçağın sabah saatlerinde Tahran'a indiğini aktardı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın Operasyon Müdür Yardımcısı Muhammed Rıza Kerimiyan, "BAE'den Tahran'a uçuşlar yaklaşık 5 ay aranın ardından bu sabah itibarıyla tekrar başladı." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar yeniden başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı

Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi

Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar

Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek

15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu

Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler