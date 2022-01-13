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BAE, Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika

BAE, Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedefliyor

13.01.2022 16:29
BAE, Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedefliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani ez-Zuyudi, ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Zuyudi, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, Türkiye'yi lojistik hizmetler ve tedarik zincirleri aracılığıyla BAE'ye yeni pazarlar açacak bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.

Ülkesinin Türkiye ile ticaret hacmini iki veya üç katına çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Zuyudi, BAE'nin Türkiye'nin sanayi sektöründeki büyük yatırımlarından, kalifiye işgücünden ve özellikle Afrika kıtasıyla lojistik ağından yararlanmayı beklediğini kaydetti.

Bakan Zuyudi, BAE hükümetinin İsrail ve Hindistan ile ticaret anlaşmalarını sonuçlandırma aşamasında olduğuna işaret ederek, söz konusu ülkelerden biriyle yapılacak anlaşmanın iki ay içinde açıklanmasının beklendiğini aktardı.

Abu Dabi yönetiminin Türkiye ile ticaret hacmini artırma çabası, iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasına en bariz kanıt olarak görülüyor.

BAE, 2021'de, hızla büyüyen Asya ve Afrika ekonomileriyle ticari ilişkilerini derinleştirmeyi ve 150 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi planladıklarını açıklamıştı.

BAE Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye ile son on yılda toplam petrol dışı ticaret, yaklaşık 329 milyar dirhem (89,6 milyar dolar) oldu.

Aynı rapora göre, iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret, 2019 yılında 26,8 milyar dirheme (7,3 milyar dolar) kıyasla, 2020 yılında yüzde 21 artarak 32,7 milyar dirheme (8,9 milyar dolar) ulaştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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