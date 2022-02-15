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BAE Türkiye'yi Kovid-19'la mücadelede karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardı - Son Dakika

BAE Türkiye'yi Kovid-19'la mücadelede karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardı

15.02.2022 22:04
BAE Türkiye'yi Kovid-19'la mücadelede karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye'yi Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Abu Dabi'ye girişte karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye'yi Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Abu Dabi'ye girişte karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardığı bildirildi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat listesini güncellediğini belirtti.

Açıklamada, "BAE makamlarınca 15 Şubat itibarıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bir grup ülkenin, Abu Dabi'ye yapılan seyahatlerde karantina zorunluluğunu kaldıran Yeşil Liste'ye dahil edildiği duyurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Abu Dabi'ye seyahat edecek kişilerden uçuşlarından en fazla 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testinin talep edileceği aktarılan açıklamada, bu kişilere Abu Dabi'ye varışlarında PCR testi uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Türkiye'den Abu Dabi'ye gelen yolculardan 2 doz Kovid-19 aşısını tamamlayanların 6'ncı gün, aşıları tamamlanmamış olanların ise 6'ncı ve 9'uncu günlerde PCR testine tabi tutulacağı belirtildi.

BAE makamları, 3 Ocak 2022'de Türkiye'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeleri Yeşil Liste'den çıkarmıştı. Bu kararla Kovid-19 aşısını tamamlamayanlara 10 gün karantina zorunluluğu getirilmişti.

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Birleşik Arap Emirlikleri, PCR Testi, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE Türkiye'yi Kovid-19'la mücadelede karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardı - Son Dakika


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