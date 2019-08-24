Son Dakika Haberleri: BAE uçağı Trablus'ta sivilleri vurdu: 3 ölü
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BAE uçağı Trablus'ta sivilleri vurdu: 3 ölü

11 dakika önce

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir SİHA'nın Trablus'un güneyinde düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAE uçağı Trablus'ta sivilleri vurdu: 3 ölü, System.String[]

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir SİHA'nın Trablus'un güneyinde düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UMH'ye bağlı "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Trablus'un güneyindeki el-Kerimiyye bölgesinde BAE'ye ait SİHA'nın bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda araçta bulunan 3 sivilin yaşamını yitirdiği, çevrede bulunan bazı sivillerinde yaralandığı aktarıldı.

Konu ile ilgili BAE tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

UMH güçleri pazar günü de Misrata'da BAE'ye ait bir SİHA düşürdüğünü duyurmuştu.

Daha çok ülkenin doğusunda etkin olan Emekli General Halife Hafter, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçlü desteğine rağmen 4 Nisan'dan bu yana ülkenin meşru yönetiminin bulunduğu başkent Trablus'a karşı başlattığı saldırılardan henüz kayda değer bir başarı elde edemedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:10 Kaynak: AA
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