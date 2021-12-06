BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı, Tahran'da İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayid Al Nahyan, başkent Tahran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İran devlet medyasına göre, Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Al Nahyan, Şemhani ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Şemhani, kalıcı güvenlik ve istikrarın bölge ülkelerinin iş birliği ile sağlanabileceğini ve komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, "İhtilafların çözümü için askeri yaklaşımların yerini müzakere ve uzlaşı almalıdır." dedi.

Bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin yabancı müdahalelerden etkilenmemesi gerektiğini ifade eden Şemhani, Basra Körfezi'ndeki ülkelerin iş birliği yapması halinde kendi halkları için kalkınma ve refah sağlayabileceklerini kaydetti.

Bölgedeki askeri krizlerin burada yaşayan halkı ağır yaşam ve geçim koşullarıyla karşı karşıya bıraktığını söyleyen Şemhani, Al Nahyan'ın Tahran ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi noktasında yeni bir dönemin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Al Nahyan da "Tahran ile Abu Dabi arasındaki sıcak ve kardeşçe ilişkilerin öncelikleri arasında olduğunu" ifade ederek, "İran bölgenin güçlü ve büyük bir ülkesi olarak sahip olduğu jeopolitik konum açısından doğu ve batının irtibat kanalıdır." dedi.

Taşımacılık, enerji, sağlık ve yatırım alanlarında geniş potansiyele sahip olduklarına işaret eden Al Nahyan, uzman kişilerden oluşan bir komisyon kurulması ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önünde yer alan engellerin tespit edilerek bertaraf edilmesi gerektiğini söyledi.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de bir araya geleceği aktarıldı.