BAE, Ürdün ve Mısır sanayi alanında iş birliği kararı aldı

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Mısır arasında sanayi alanında iş birliği için 10 milyar dolar yatırım yapılacağı duyuruldu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, başkent Abu Dabi'de BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed Al Cabir, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne'nin katılımıyla "Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı" konulu konferans düzenlendi.

Al Cabir, sanayide gelişimin, ülkelerin ekonomik büyümesi için şart olduğunu belirterek, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı'nın ülkelerinin sahip olduğu potansiyele göre, entegrasyon, iş birliği ve kaliteli ortaklığı içeren bir iş birliği modeli olduğunu aktardı.

Mısır Başbakanı Medbuli de yaptığı konuşmada, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı'nın mevcut uluslararası durumdan yararlanmak adına ilham verici bir model oluşturacağını ifade etti.

Proje ortaklarının bu modeli başarıya ulaştırmak için ciddi bir çaba göstermeleri gerektiğini kaydeden Medbuli, "Mısır'ın sanayi sektöründe 50 bin üretim lisansı" vererek bir başarıya imza attığını söyledi.

Ürdün Başbakanı Hasavne ise küresel anlamda artan zorluklar nedeniyle bölgenin ortak projeler üretmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, "Bu proje, 3 ülkedeki boşlukları dolduracak." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma için Bütünleştirici Sanayi Ortaklığı projesi kapsamında 10 milyar dolar bütçeli yatırım yapılarak, ileri teknoloji sektörüne odaklanılacağı, üç ülkedeki kaynakların ve insan sermayesinin kullanılacağı bildirildi.

BAE, Mısır ve Ürdün, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ekonominin GSYİH'nın yüzde 25'ini oluşturuyor.