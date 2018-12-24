Bae: Üretim Kısıntısı Yeterli Olmazsa Opec+ Olağanüstü Toplanır
2 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail al Mazrouei, küresel petrol arzının günde 1.2 milyon varil azaltılması yönündeki kararın, petrol piyasasında dengenin sağlanması için yeterli olmaması halinde, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) olağanüstü bir toplantı düzenleyeceklerini ve...
Birleşik Arap Emirlikleri
Enerji Bakanı Suhail al Mazrouei, küresel petrol arzının günde 1.2 milyon varil azaltılması yönündeki kararın, petrol piyasasında dengenin sağlanması için yeterli olmaması halinde, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) olağanüstü bir toplantı düzenleyeceklerini ve dengeyi sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Mazrouie, "Üretim kısıntısı anlaşmasını uzatmak sorun olmaz. Eğer 1.2 milyon varil yeterli olmazsa, yeniden bir araya geliriz ve ne kadar yeterli ise o kadar kesinti yaparız" diye konuştu.
Üretim kısıntısı planının üzerinde iyi çalışılmış bir plan olduğunu belirten Mazrouie, ancak bunun yeterli olmaması halinde OPEC'in olağanüstü bir toplantı çağrısında bulunma gücünün her zaman olduğunu vurguladı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:04 Kaynak: DHA
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