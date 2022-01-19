BAE ve ABD, Abu Dabi saldırısının ardından "savunma koordinasyonu"nu görüştü - Son Dakika

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Husilerin BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye düzenlediği saldırının ardından BAE-ABD arasındaki savunma koordinasyonunu değerlendirdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde, Veliaht Prens Al Nahyan ile Austin'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma ve askeri alanlarda BAE ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

BAE ile ABD arasındaki askeri ve güvenlik iş birliği ile "BAE'deki son terör saldırılarının ardından iki ülke arasındaki savunma koordinasyonunun değerlendirildiği" aktarılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede, Husilerin BAE'deki sivil hedeflere yönelik son terör saldırıları, bu saldırıların bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehditleri ile bu tür düşmanca saldırılar karşısında kararlı bir uluslararası tutum sergilenmesi gerekliliği ele alındı."

Haberde ayrıca, Austin'in "ABD'nin bu saldırıları kınadığını ve güvenlik ile toprak bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında BAE'nin yanında durduğunu" ifade ettiği belirtildi.

Abu Dabi saldırısında 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.