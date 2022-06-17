BAE ve ABD deniz kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat - Son Dakika
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BAE ve ABD deniz kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat

17.06.2022 17:48
BAE ve ABD deniz kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ABD deniz kuvvetleri ile ortak askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ABD deniz kuvvetleri ile ortak askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, iki ülkenin deniz kuvvetlerinin katıldığı "Demir Savunucu 22" askeri tatbikatının 23 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi. Tatbikatın yerine ilişkin bilgi verilmedi.

Bakanlığın açıklamasında, tatbikatın, görevlerin yerine getirilmesinde profesyonelliğe ulaşmak, BAE ile ABD arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirmek için yeteneği artırmak ve savaşa hazırlıklı olmak için askeri deneyim alışverişinde bulunmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın, deniz kuvvetlerinin ABD güçleriyle deneyim alışverişinde bulunmak ve askeri iş birliğini geliştirmek için ortak eğitim planları içinde yer aldığına işaret edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE ve ABD deniz kuvvetlerinden ortak askeri tatbikat - Son Dakika

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