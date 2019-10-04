Son Dakika Haberleri: BAE ve ABD iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı
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BAE ve ABD iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı

43 dakika önce

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD, bölgenin istikrarını hedef alan sorunlara karşı koymak için iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

BAE ve ABD iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı, System.String[]

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD, bölgenin istikrarını hedef alan sorunlara karşı koymak için iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Washington'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilci Yardımcısı Hugh Dugan ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar ortak çıkarları güçlendirmek, aşırılık ve terörizmle mücadele, Orta Doğu'ya parlak bir gelecek inşa etme konularında Abu Dabi ile Washington arasındaki iş birliğinin devam etmesinin önemini vurguladı.

Bölgenin istikrarını hedef alan sorunlara karşı koymak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varılan görüşmede, BAE ile ABD arasında güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında var olan iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin yolları da ele alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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