BAE ve ABD'nin savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi
12 dakika önce
Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD, iki ülke arasında yılbaşında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD, iki ülke arasında yılbaşında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:18
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