Son Dakika Haberleri: BAE ve ABD'nin savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi
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BAE ve ABD'nin savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi

12 dakika önce

Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD, iki ülke arasında yılbaşında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

BAE ve ABD'nin savunma iş birliği anlaşması yürürlüğe girdi, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD, iki ülke arasında yılbaşında imzalanan savunma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:18 
Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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