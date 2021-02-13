BAE ve Fas'ta Kovid-19'dan can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 15, Fas'ta ise 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 631 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 589 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1001'e, vaka sayısı 345 bin 605'e, iyileşen sayısı da 326 bin 780'e çıktı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 479 yeni vaka tespit edildiği, 548 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, salgında can kaybının 8 bin 460'a, vaka sayısının 478 bin 135'e, iyileşenlerin de 458 bin 504'e ulaştığı ifade edildi.