Son Dakika Haberleri: Bae ve Fransa'dan Ortak Askeri Tatbikatı

Bae ve Fransa'dan Ortak Askeri Tatbikatı

30 dakika önce

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Fransa 3 hafta sürecek ortak askeri tatbikat başlattı.

Bae ve Fransa'dan Ortak Askeri Tatbikatı, System.String[]
ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Fransa 3 hafta sürecek ortak askeri tatbikat başlattı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, iki ülke kara kuvvetlerinin katılımıyla, "Hamimat 10" isimli ortak askeri tatbikatın başladığı belirtildi.

Tatbikatın; iş birliği, koordinasyon ve tecrübe paylaşımı çerçevesinde gerçekleştiği, hedefinin de savaş yeterliliğini artırma, saha deneyimi kazanma, askeri kavramları ve terminolojiyi birleştirme olduğu aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:47 Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Güncel
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