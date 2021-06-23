BAE ve Hindistan arasındaki uçuşlar 6 Temmuz'a kadar askıya alındı - Son Dakika

Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak 6 Temmuz'a kadar askıya alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), korona mutasyonlarının dünya genelinde artışa geçmesinin ardından tedbirleri sıkılaştırmaya devam ederken, BAE ve Hindistan arasındaki uçuşları karşılıklı olarak 6 Temmuz'a kadar askıya alındı. Hindistan Hava Yolları (Air India) tarafından yapılan açıklamada, "BAE hükümeti tarafından ilan edilen seyahat kısıtlamalarına göre, Hindistan ve BAE arasındaki uçuşlar 6 Temmuz 2021'e kadar askıya alındı" denildi.

Öte yanda, BAE'nde toplam korona virüs vaka sayısı 618 bin 148'ye yükselirken korona virüsten kaynaklı can kaybı 1 bin 773 olarak duyuruldu. Hindistan'da ise açıklanan son verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 30 milyon 28 bin 709'a ulaşırken korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 390 bin 691 oldu.

-İHA-