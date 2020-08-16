BAE ve İsrail arasında telefon hizmetleri bugün başladı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki anlaşma sonrası telefon hizmetleri bugün başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasından ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik anlaşmanın ilk adımı bugün atıldı. İki ülke arasındaki telefon hizmetleri başladı. BAE Dışişleri Bakanlığı Stratejik İletişim Direktörü Hend Mana el-Otayba sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nehyan ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin iki ülke arasındaki telefon hatlarının açılışını yaptığını duyurdu. Ülkeler arasında hem cep hem de sabit telefon ile görüşme yapılabilecek. El-Otayba, ayrıca iki ülkenin yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Öte yandan BAE'nin İsrail'den yayın yapan bazı internet sitelerine getirdiği engellemeyi kaldırdığı görüldü. - TEL AVİV