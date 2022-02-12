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BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı - Son Dakika

BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı

12.02.2022 14:21
BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki BAE Büyükelçiliği ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

BAE Kiev Büyükelçiliği açıklamasında, Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını Kiev Büyükelçiliği ile irtibata geçmeye çağırarak, vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını ve seyahatlerini ertelemelerini istedi.

Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Kuveyt, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE ve Kuveyt vatandaşlarına Ukrayna seyahatlerini erteleme çağrısı yaptı - Son Dakika
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