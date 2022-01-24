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BAE ve Suudi Arabistan Husilere ait füzeleri imha etti - Son Dakika

BAE ve Suudi Arabistan Husilere ait füzeleri imha etti

24.01.2022 11:56
BAE ve Suudi Arabistan Husilere ait füzeleri imha etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Husilere ait 2 füzenin imha edildiğini açıklarken, Suudi Arabistan'da ise 1 füze etkisiz hale getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Husilere ait 2 füzenin imha edildiğini açıklarken, Suudi Arabistan'da ise 1 füze etkisiz hale getirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırıları devam ediyor. BAE, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini ve parçalarının Abu Dabi çevrisine düştüğünü belirtirken, Suudi Arabistan ise Husilere ait 1 füzenin imha edildiğini açıkladı.

SUDANLI VE BANGLADEŞLİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suudi Arabistan savunmasının Asir bölgesindeki Dhahran Al-Janoub'a fırlatılan bir balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı. Koalisyon güçleri yaptığı açıklamada, füze parçalarının Dhahran Al-Janoub'daki sanayi bölgesine düştüğünü, bazı dükkan ve arabalara zarar verdiğini belirtirken, olayda biri Sudanlı ve biri Bangladeşli iki kişinin yaralandığını söyledi.

KOALİSYON, HUSİLERE KARŞI ÖNLEM ALINACAĞINI AÇIKLADI

Yemen'deki Husilerin bir sözcüsü daha önce BAE ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılar başlatacağını açıklamıştı. Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin insansız hava araçları kullanılarak düşmanca faaliyetlerine karşılık sivilleri korumak için uluslararası hukuka uygun önlemler alınacağını açıkladı.

(Muhammed Rabah/ İHA)

BAE ve Suudi Arabistan Husilere ait füzeleri imha etti

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Füze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BAE ve Suudi Arabistan Husilere ait füzeleri imha etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE ve Suudi Arabistan Husilere ait füzeleri imha etti - Son Dakika
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