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BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika

BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

28.09.2021 21:09
BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Abu Dabi'de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın, Abu Dabi'de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği belirtildi.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Sullivan'ın bölge ülkelerine yönelik ziyareti kapsamında BAE'ye geldiği ifade edildi.

Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda gerçekleşen Al Nahyan-Sullivan görüşmesinde, ABD ile BAE arasındaki stratejik ilişkiler ve bu ilişkilerin farklı alanlar üzerinden geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ve iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed Al Nahyan'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAE Veliaht Prensi Al Nahyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika
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