BAE Veliaht Prensi Bin Zayid'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı gönderdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajı gönderdi. Şeyh Muhammed, kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Mesajda, "Bu ziyaret, ortak çıkarlarımıza hizmet edecek ve iki dost halkımızın yararına olacak şekilde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmenin yollarını tartışmak için bir fırsat sağladı" ifadelerine yer verildi.

Veliaht Prens, Erdoğan'a sağlık ve mutluluk, dost Türkiye halkına ise daha fazla istikrar ve refah temennisinde bulundu.

(İHA)