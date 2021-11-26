BAE Veliahtı'nın ziyareti sonrası ilginç gelişme! Sedat Peker'in internete ulaşımı kesildi! - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Ankara'ya resmi ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesinin ardından böyle bir gelişmenin yaşanması dikkat çekti.

Gazeteci Erk Acerer, geçtiğimiz akşam Sedat Peker'in, internete erişiminin kesildiğini açıklarken bu nedenle Peker'in açıklamalarını kendisinin yapacağını dile getirdi.

YATIRIM ANLAŞMALARI YAPILMIŞTI

Acarer, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Kamuoyuna… Sedat Peker'in bulunduğu mekan ve kullandığı eve artık internet erişimi yok. İki gün önce kendisi tarafıma önemli bir meseleyi aktarmış ve bu konuda paylaşım yapacağını söylemişti. Yarın kritik bir duruşma olduğu için ve kendisinin bu bilgiyi aktarma şansının bulunamadığını düşündüğüm için bu bilgi ve konuşulanları kamuoyuna aktarmayı uygun buluyorum."

Acarer'in mesajı ve BAE Veliaht Prensi Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin ardından yaşanan gelişme Peker'in Türkiye'ye iade edileceği iddiaları da gündeme geldi.

Türkiye ile BAE arasında, 9 alanda Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Türkiye ile BAE arasında yapılan anlaşmalar kapsamında 10 milyar dolarlık bir fonun tahsis edildiğini açıkladı.